Онколог допустил неочевидную причину развития болезни блогера Лерчек

Беременность блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) могла ускорить процесс развития метастаз в легкие, заявил NEWS.ru врач-онколог Евгений Черемушкин. По его словам, этому способствуют гормоны, вырабатываемые организмом для роста плода.

Беременность могла быть фактором, спровоцировавшим метастазы Лерчек в легкие. Плод наполовину генетически чужой от отца, поэтому формируется плацента, которая защищает плод, не дает возможности атаковать его иммунной системе матери. Наличие беременности не является причиной появления опухоли, но оно может ускорить уже имеющуюся, ускорить, так темпы прогрессирования болезни. Потому что иммунитет опустился, и организмом выделяется очень много гормонов роста, потому что плод должен расти, формироваться. От этого стимулируется опухоль, — поделился он.

Ранее Черемушкин заявил, что метастазы в легких у Лерчек могли появиться из плаценты ее плода. По его словам, данный вид рака хорошо лечится и у звезды есть хорошие шансы для ремиссии.

До этого сообщалось, что Лерчек, уехала из больницы под расписку. Девушка решила побыть дома с новорожденным сыном. Вопрос о присутствии Чекалиной на заседании по делу о выводе денежных средств в ОАЭ будет зависеть от ее состояния.