Врач рассказал о самых опасных видах головной боли

Кластерная головная боль считается одной из самых сильных, заявил телеканалу «Краснодар» врач Александр Горячев. Он призвал не терпеть подобное состояние и не пытаться избавиться от проблемы с помощью обезболивающих, а обращаться за помощью.

Кластерная головная боль — одна из самых сильных. Она проявляется резкими, жгучими приступами боли вокруг глаза или в височной области. Такие эпизоды могут повторяться сериями — несколько раз в день на протяжении недель. Если боль повторяется регулярно, усиливается или плохо снимается обычными обезболивающими препаратами, необходимо обратиться к врачу, — отметил Горячев.

По его словам, одной из наиболее распространенных считается головная боль напряжения. Обычно она ощущается как сдавливание или тяжесть в области лба и висков. Другой распространенный вариант — это мигрень. Она проявляется в виде пульсирующей боли с одной стороны головы. Кроме того, выделяют вторичные головные боли. Они возникают как симптом других заболеваний, объяснил специалист.

Ранее реабилитолог Александр Атяшев заявил, что массаж шейного отдела не решает проблему головокружения, так как остеохондроз, закупорка сосудов и смещение позвонков не являются его причинами. Он отметил, что при таком ощущении не следует вводить капельницы с ноотропными препаратами или улучшать кровоснабжение мозга.