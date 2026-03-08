Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 09:06

Названы лекарства, способные помешать управлению автомобилем

Юрист Браун посоветовала не садиться за руль после корвалола и сиропов от кашля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

После приема корвалола, валокордина, порошков от простуды и сиропов от кашля нужно осторожнее садиться за руль, сообщила РИА Новости юрист подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун. По ее словам, часть подобных препаратов способна влиять на способность управления автомобилем.

Корвалол, валокордин содержат психотропное вещество, а также этиловый спирт; порошки от простуды имеют в составе вещество, вызывающее сонливость, также некоторые антигистаминные препараты вызывают выраженную сонливость и заторможенность, — объяснила она.

В этот список входят и обезболивающие, содержащие психотропные компоненты, и сиропы от кашля с высокой долей этилового спирта. Юрист добавила, что ряд спреев для горла и некоторые препараты от давления также могут фиксироваться алкотестером или снижать внимание водителя.

Браун отметила, что перед использованием любых лекарств необходима консультация врача, а перед поездкой — изучение инструкции и сверка с перечнем медикаментов Минздрава, которые могут снижать концентрацию.

Ранее МВД России подготовило проект постановления правительства, который позволит использовать новые приборы для предварительного тестирования водителей на состояние опьянения. Они будут определять наличие паров этанола в выдыхаемом воздухе и наркотических средств в слюне.

лекарства
вождение
корвалол
сиропы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Володин поздравил россиянок с 8 Марта видеооткрыткой
«Поэзия на льду»: Кучеров установил впечатляющий рекорд в НХЛ
Россия вернулась в топ-10 крупнейших экономик мира
«Денег не будет ни на что»: на Западе заметили панику Зеленского
Северные олени получат «паспорта»
Появились кадры мощного пожара после атаки на нефтехранилище под Тегераном
Названы лекарства, способные помешать управлению автомобилем
«На боевом посту»: Захарова рассказала о работе дипломатов 8 Марта
Следователь купянского отделения полиции свела счеты с жизнью в Харькове
Ван И жестко ответил на вероятность отделения Тайваня от Китая
Названа самая упоминаемая женщина в русскоязычных соцсетях
В МИД предположили, готова ли Европа разругаться с Трампом
«Скоро станет намного хуже»: Дмитриев предрек крах европейской стране
Пожар на нефтебазе в Армавире локализовали
«Вы приближаете победу»: Медведев обратился к россиянкам по случаю 8 Марта
«Наполняете жизнь красотой»: Мишустин обратился к российским женщинам
UFC объявил всех участников турнира в Белом доме
Ядерный шантаж Киева и удар по порту Одессы: новости СВО на утро 8 марта
В Роскачестве назвали опасность приложений для очистки памяти
Трамп «из вежливости» встретился с лидером венесуэльской оппозиции
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.