Названы лекарства, способные помешать управлению автомобилем Юрист Браун посоветовала не садиться за руль после корвалола и сиропов от кашля

После приема корвалола, валокордина, порошков от простуды и сиропов от кашля нужно осторожнее садиться за руль, сообщила РИА Новости юрист подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун. По ее словам, часть подобных препаратов способна влиять на способность управления автомобилем.

Корвалол, валокордин содержат психотропное вещество, а также этиловый спирт; порошки от простуды имеют в составе вещество, вызывающее сонливость, также некоторые антигистаминные препараты вызывают выраженную сонливость и заторможенность, — объяснила она.

В этот список входят и обезболивающие, содержащие психотропные компоненты, и сиропы от кашля с высокой долей этилового спирта. Юрист добавила, что ряд спреев для горла и некоторые препараты от давления также могут фиксироваться алкотестером или снижать внимание водителя.

Браун отметила, что перед использованием любых лекарств необходима консультация врача, а перед поездкой — изучение инструкции и сверка с перечнем медикаментов Минздрава, которые могут снижать концентрацию.

Ранее МВД России подготовило проект постановления правительства, который позволит использовать новые приборы для предварительного тестирования водителей на состояние опьянения. Они будут определять наличие паров этанола в выдыхаемом воздухе и наркотических средств в слюне.