08 марта 2026 в 10:01

Названо число погибших при ударе ВСУ по жилому дому в Запорожской области

Женщина погибла в результате атаки БПЛА на жилой дом в запорожской Васильевке

Женщина погибла в результате атаки украинских беспилотников на многоквартирный жилой дом в Васильевке Запорожской области, заявила в беседе с ТАСС глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко. По ее словам, более 10 человек получили ранения различной степени тяжести.

Ночью было найдено тело женщины. Оперативные службы и сейчас работают, проверяют, чтобы никого не было под завалами, — подчеркнула она.

Первый БПЛА ударил по Васильевке вечером 7 марта. В результате атаки и возникшего пожара был почти полностью разрушен дом, в зданиях вокруг выбило стекла. Также произошло обрушение подъезда на соседней улице, уточнила Романиченко. Она добавила, что ВСУ предпринимают попытки атаковать службы, занимающиеся устранением последствий удара.

Ранее сообщалось, что силы ПВО в ночь на 8 марта ликвидировали более 70 украинских дронов в небе над Россией. По информации Минобороны РФ, атаке ВСУ с воздуха подверглись семь регионов страны. Больше всего беспилотников было уничтожено над Астраханской областью и Крымом.

ВСУ
беспилотники
Запорожская область
жертвы
пострадавшие
