Ситуация в Дубае 8 марта: рейсы в Россию, ограничения на вылет, удары Ирана

Дубай подвергся атакам Корпуса стражей Исламской революции на фоне военной операции Израиля и США против Ирана. Какова обстановка в эмирате сегодня, 8 марта? Что с рейсами в города России, когда начнут действовать ограничения на вылет?

Какая ситуация в Дубае 8 марта

Глава Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что ОАЭ сейчас живут в состоянии войны.

«Мы сейчас живем в состоянии войны, обещаю выполнить обязательства в том, что касается защиты нашей страны и ее жителей. Обещаю всем, что ОАЭ выйдут из этой ситуации сильнее», — отметил он.

Накануне вечером в Дубае беспилотник врезался в 90-этажный жилой небоскреб, после чего в городе прогремело несколько взрывов, сообщили в пресс-службе правительства Эмиратов.

«Удар беспилотника пришелся по верхним уровням 90-этажного жилого небоскреба 23-Marina. По предварительным данным, на одном из этажей могли находиться сотрудники ЦРУ, однако официального подтверждения этой информации пока нет. Обломки дрона упали на мост Dubai Hills — там загорелся автомобиль. Жители сообщали о мощных хлопках в разных районах города, в том числе в популярном туристическом районе Dubai Marina», — сообщил Telegram-канал Readovka.

При падении обломков сбитого дрона 7 марта в Дубае погиб мужчина-иностранец.

Что известно о рейсах вылета из Дубая 8 марта

«Победа» планирует 8 марта выполнить три заключительных вывозных рейса из ОАЭ. Один из вылетов был перенесен из Дубая в эмират Фуджейра. В авиакомпании напомнили туристам, что с 9 по 29 марта все рейсы в Объединенные Арабские Эмираты и в обратном направлении отменены.

«DP3006 Фуджейра — Москва (Внуково). Время вылета: 20:05 (ОАЭ) или 19:05 (мск). DP992 Дубай, международный аэропорт Аль-Мактум (DWC) — Москва (Внуково). Время вылета: 17:55 (ОАЭ) или 16:55 (мск). DP754 Абу-Даби — Москва (Внуково). Время вылета: 17:45 (ОАЭ) или 16:45 (мск)», — сообщили в компании.

«Аэрофлот» завершает выполнение рейсов из Дубая и Абу-Даби 11 марта. Все рейсы с 12 по 31 марта отменены до нормализации обстановки в регионе. Компания открыла продажу билетов на ближайшие дни для пассажиров без ранее оформленной перевозки.

8 марта «Аэрофлот» планирует выполнить три прямых рейса на самолетах Boeing 777 от аэропортов Дубая и Абу-Даби.

«SU525D и SU521D Дубай — Москва, вылет в 13:10 и 16:35; SU531D Абу-Даби — Москва, вылет в 17:10», — сообщили в пресс-службе.

