Магнитные бури сегодня, 8 марта: что завтра, гипертония, раздражительность

Сегодня, 8 марта, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, сообщили эксперты из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 8 и 9 марта

По данным ученых ИКИ РАН, сегодня, 8 марта, фиксируются небольшие возмущения магнитного поля.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 26%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 35%. Вероятность спокойного магнитного поля — 39%», — сообщили эксперты.

По информации сервиса my-calend, сегодня Землю может накрыть слабая магнитная буря силой три балла.

«Сегодня ожидается слабая геомагнитная буря силой 3 балла. В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе. Уменьшите потребление жирного, сладкого, алкоголя. Старайтесь избегать умственного перенапряжения, стресса, переживаний, конфликтных ситуаций. Обеспечьте полноценный сон. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо запастись лекарственными средствами на случай обострения хронических заболеваний», — говорится в публикации.

Ученые ИКИ РАН уточнили, что завтра, 9 марта, сильной магнитной бури не ожидается.

Какие правила надо соблюдать во время магнитной бури

Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения терапевт Оксана Пивоварова в беседе с NEWS.ru заявила, что в борьбе с метеозависимостью важно восстановить душевное равновесие и не волноваться без причины.

«Для улучшения самочувствия следует отказаться от вредных привычек, в том числе от курения, чрезмерного употребления кофе и сладостей. Можно заняться йогой или продлить ежедневные прогулки на свежем воздухе для снижения уровня беспокойства. Необходимо контролировать свои эмоции, по возможности не создавать конфликтные ситуации или сглаживать их», — отметила она.

Семейный врач кандидат медицинских наук Сергей Чудаков пояснил, что магнитная буря может быть смертельно опасной для людей с хроническими заболеваниями, потому что колебания геомагнитного поля провоцируют обострение болезней вроде гипертонии.

«Особенность в том, что в зависимости от вида хронической патологии во время сильной магнитной бури она будет обостряться. Чтобы уберечь себя в этой ситуации, нужно держать под рукой медикаменты, которые вы принимаете для коррекции давления в таких ситуациях», — заявил медик.

