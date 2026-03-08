«Кумулятивный эффект»: Песков об обстановке на Ближнем Востоке

Текущая обстановка на Ближнем Востоке характеризуется существенной дестабилизацией, заявил журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, из-за этого в мире наступил кумулятивный эффект от огромного количества нерешенных проблем.

Наступает такой кумулятивный эффект от огромного количества региональных конфликтов и нерешенных проблем, который выливается и в экономические, и в политические последствия. <...> Я, честно говоря, сейчас даже не понимаю, как кого-то призывать следовать нормам и принципам международного права, — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее американский лидер Дональд Трамп выразил мнение, что США одерживают быструю победу над Ираном. Глава Белого дома уточнил, что практически все в республике подверглось уничтожению, а ракеты «были взорваны в пух и прах», их у Тегерана «осталось очень мало».

До этого представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти США и Израиля годами обвиняли Иран в разработке оружия массового уничтожения. При этом она отметила, что ядерная программа Тегерана находится под контролем МАГАТЭ.