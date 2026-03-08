Иран тайно выбрал нового верховного лидера

Совет экспертов Ирана провел закрытое голосование и определил преемника аятоллы Али Хаменеи, заявил член совета Ахмад Аламольхода. По его словам, все слухи об отсутствии решения являются ложью, а публичное объявление имени нового рахбара теперь зависит от секретариата совета, передает агентство Mehr.

Выборы лидера состоялись, и лидер определен. Все слухи о том, что Совет экспертов не принял решение, — абсолютная ложь. Сейчас все зависит от секретаря Совета экспертов аятоллы Хоссейни Бушахри, который обязан публично сообщить о решении Совета экспертов, — заявил Аламольхода.

Ранее член Совета экспертов Ирана аятолла Аббас Кааби заявил, что погибший Али Хаменеи не оставил указаний относительно своего преемника. По его словам, покойный настаивал на том, чтобы решение о кандидатуре принимал Совет экспертов самостоятельно, на основе законов и религиозных норм.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты примут нового лидера Ирана при условии его лояльности к Вашингтону, Тель-Авиву и другим партнерам по региону. При этом американский глава подчеркнул, что не ставит целью превращение Тегерана в демократию.