08 марта 2026 в 12:12

Иран атаковал опреснительную установку в Бахрейне

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Иранский беспилотник атаковал опреснительную установку в Бахрейне, сообщили в министерстве внутренних дел страны. В ведомстве добавили, что в результате удара объекту был нанесен материальный ущерб, однако точное его местоположение и масштабы повреждений раскрывать не стали.

Иранская агрессия носит неизбирательный характер в отношении гражданских объектов и привела к материальному ущербу опреснительной установке в результате атаки беспилотника, — говорится в сообщении.

Позже Управление электроэнергетики и водоснабжения Бахрейна сообщило, что инцидент не привел к перебоям в обеспечении страны водой. Власти подчеркнули, что атака не повлияла на поставки и мощности сети.

Ранее Госдеп США осудил атаки Ирана на территорию Азербайджана, назвав их грубым нарушением суверенитета. В Вашингтоне пообещали решительную поддержку партнерам в регионе.

До этого временный руководящий совет Ирана принял решение не наносить удары по соседним странам, если с их территории не будет атак. Президент Масуд Пезешкиан принес извинения и заверил, что ракетные запуски прекращены.

удары
Иран
Бахрейн
беспилотники
