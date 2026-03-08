Зимняя Олимпиада — 2026
Иран нанес новые удары по Израилю и американским базам

Израиль Израиль Фото: Shutterstock/FOTODOM
Иранские военные в последние часы нанесли удары беспилотниками по Тель-Авиву и Хайфе в Израиле, а также по американским базам в Кувейте, сообщает иранская гостелерадиокомпания со ссылкой на заявление армейской пресс-службы. Под атаку попали объекты в израильских городах и лагерь Арифджан, где расположены центры и базы США.

За последние часы военно-воздушные и военно-морские силы армии провели операции с использованием беспилотников, поразив объекты в Хайфе, Тель-Авиве, а также центры и базы США в лагере Арифджан в Кувейте, — говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве внутренних дел Бахрейна сообщили об атаке иранского дрона на опреснительное сооружение, в результате которой объекту нанесен материальный ущерб, однако точное место и масштабы повреждений не раскрываются. Позже Управление электроэнергетики и водоснабжения королевства заявило, что инцидент не вызвал сбоев в подаче воды и не повлиял на работу сети.

Кроме того, в Корпусе стражей исламской революции сообщили об атаке военно-морских сил на американский военный лагерь Аль-Удайри в Кувейте. Удар был выполнен с использованием беспилотников и баллистических ракет.

