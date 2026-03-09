Швейцария высказала свою позицию по вступлению в Евросоюз

Берн не намерен менять многолетнюю стратегию и вступать в Европейский союз, сообщили представители МИД Швейцарии «Известиям». Страна продолжит придерживаться двустороннего формата сотрудничества, так как этот подход доказал свою эффективность за последние два десятилетия.

Швейцария не намерена вступать в Европейский союз. Она стремится стабилизировать и развивать отношения с ЕС и продолжать двусторонний формат сотрудничества через новый пакет соглашений, — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Дипломаты пояснили, что нынешний курс — продолжение стратегии, которая успешно работает более 20 лет. Берн сохраняет независимость, оставаясь при этом интегрированным в европейский рынок по отдельным секторам.

Ранее лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Франция должна выйти из состава Евросоюза. По мнению парламентария, шаги главы государства Эммануэля Макрона по созданию ядерных групп с Германией ведут к утрате национального контроля и созданию наднационального механизма, что типично для методов работы ЕС.

До этого стало известно, что пренебрежительное отношение президента США Дональда Трампа к европейским лидерам может привести к распаду НАТО. Стремление Европы восстановить уважение к себе лишь породит дополнительные противоречия и конфликты.