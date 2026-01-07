Атака США на Венесуэлу
07 января 2026 в 10:18

«Мы не можем»: президент ЦАР проигнорировал требование Запада по Украине

Президент ЦАР Туадера: Африка придерживается нейтралитета в украинском конфликте

Фостен-Арканж Туадера Фостен-Арканж Туадера Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Страны Африки придерживаются принципиальной позиции нейтралитета в отношении конфликта на Украине, заявил президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера в интервью ТАСС. Именно так он отреагировал на обвинения со стороны Запада, который упрекает африканские государства в недостаточной поддержке Киева. Глава ЦАР подчеркнул, что страны континента не намерены поддаваться внешнему давлению. Они не позволят заставить себя принять какую-либо сторону в этом противостоянии.

В этом как раз и состоит наша принципиальная позиция. Мы не можем вмешиваться в этот конфликт, поскольку не знаем ни его истоков, ни всех обстоятельств, — сказал руководитель.

Ранее правительство Экваториальной Гвинеи направило официальное письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину. В нем содержится предложение провести на территории этой страны саммит Россия — Африка. Посол Экваториальной Гвинеи в Москве Лусиано Нкого Ндонг Айекаба подчеркнул, что его государство обладает всем необходимым для организации столь значимого и масштабного международного мероприятия.

