Россия поддерживает защиту нейтрального статуса Панамского канала как ключевой элемент развития отношений с Панамой, сообщает МИД РФ. В заявлении по случаю Дня независимости центральноамериканского государства подчеркивается важность развития двусторонних отношений.

Сегодня отношения России и Панамы продолжают последовательно развиваться на условиях равноправного и взаимовыгодного сотрудничества. Россия рассматривает Панаму в качестве выгодного торгового партнера и поддерживает защиту нейтралитета Панамского канала, — говорится в сообщении.

Ранее политолог-американист Константин Блохин заявил, что заявления США о военной операции в Нигерии могут являться попыткой отвлечения мирового внимания от действительных целей. Специалист напомнил, что до этого американская сторона уже анонсировала планы установления контроля над Гренландией и зоной Панамского канала, однако практических шагов за этим не последовало.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел России заявили, что широкая поддержка антиколониальной резолюции свидетельствует о ее актуальности. Группа друзей в защиту Устава ООН планирует вынести данный документ на обсуждение в ходе пленарной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.