Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 14:55

В России конфисковали одну из самых дорогих иномарок

У москвича конфисковали Mercedes стоимостью более 2,6 млн рублей за дымовое шоу

Фото: t.me/moscowproc*
Читайте нас в Дзен

Устроивший для друзей дымовое шоу на машине 23-летний москвич лишился своего Mercedes стоимостью более 2,6 млн рублей по решению суда, передает пресс-служба столичной прокуратуры. По данным ведомства, он отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. Инцидент произошел около бара.

Mercedes С300 стоимостью более 2,6 млн рублей — одна из самых дорогостоящих иномарок, конфискованных по ходатайству прокуратуры в доход государства у злостного нарушителя правил дорожного движения, — сказано в сообщении.

Проверка в отношении москвича показала, что такие «шоу» он устраивает не первый раз. До этого его признали виновным за совершение аналогичного правонарушения, лишили прав и оштрафовали. За повторный отказ от прохождения медосвидетельствования суд приговорил мужчину к штрафу 300 тыс. рублей.

Ранее глава Росстандарта Антон Шалаев опроверг слухи о возможном запрете автомобилей с правым рулем в России. По его словам, подобные ограничения не вводятся и даже не обсуждаются. Таким образом, владельцы праворульных авто могут не опасаться изъятия транспортных средств.

Москва
автомобили
суды
изъятие собственности
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин поручил разработать план по внедрению ИИ в госсектор
Мадуро доставили на вертолете к зданию суда в Нью-Йорке
На Западе высказались о связи России с атакой США на Венесуэлу
«Манчестер Юнайтед» отправил в отставку Аморима
Путин поручил навести порядок в группах продленного дня
В МО Молдавии потребовали избавиться от российских автоматов
Президент Колумбии пообещал Трампу встретить его с оружием
В России заблокировали продажу 22,5 млн бутылок популярного напитка
Путин выступил с важным поручением по «обелению» экономики
Путин поручил разработать меры для вовлеченного отцовства
Сырский отправил отца в клинику в Подмосковье: приедет ли сын на похороны?
Злоумышленники разбили окна в доме вице-президента США
Российские дроны блокируют подвоз резервов ВСУ в ДНР
Российского бизнесмена обвинили в растлении двух дочерей
«Серьезные проблемы»: Коц об освобождении села Грабовское
Может ли Россия захватить своих врагов, как США — Мадуро? Отвечает «Альфа»
Алиханов рассказал, какие меры поддержки доступны российским брендам одежды
Россиян попросили не ездить в Венесуэлу
В ГД напомнили о пониженных страховых взносах для малого и среднего бизнеса
В Домодедово завершили аудиторскую проверку
Дальше
Самое популярное
Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января
Россия

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.