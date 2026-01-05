В России конфисковали одну из самых дорогих иномарок У москвича конфисковали Mercedes стоимостью более 2,6 млн рублей за дымовое шоу

Устроивший для друзей дымовое шоу на машине 23-летний москвич лишился своего Mercedes стоимостью более 2,6 млн рублей по решению суда, передает пресс-служба столичной прокуратуры. По данным ведомства, он отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. Инцидент произошел около бара.

Mercedes С300 стоимостью более 2,6 млн рублей — одна из самых дорогостоящих иномарок, конфискованных по ходатайству прокуратуры в доход государства у злостного нарушителя правил дорожного движения, — сказано в сообщении.

Проверка в отношении москвича показала, что такие «шоу» он устраивает не первый раз. До этого его признали виновным за совершение аналогичного правонарушения, лишили прав и оштрафовали. За повторный отказ от прохождения медосвидетельствования суд приговорил мужчину к штрафу 300 тыс. рублей.

Ранее глава Росстандарта Антон Шалаев опроверг слухи о возможном запрете автомобилей с правым рулем в России. По его словам, подобные ограничения не вводятся и даже не обсуждаются. Таким образом, владельцы праворульных авто могут не опасаться изъятия транспортных средств.