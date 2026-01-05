На Западе раскрыли, во сколько обойдется нефтяная реконструкция Венесуэлы Bloomberg: реконструкция нефтяной сферы в Венесуэле может обойтись в $100 млрд

Стоимость реконструкции нефтедобывающей и экспортной инфраструктуры Венесуэлы может обойтись в $100 млрд (7,8 трлн рублей) в течение 10 лет, сообщил Bloomberg директор направления энергетической политики Латинской Америки в Институте государственной политики Бейкера Франсиско Мональди. По его словам, эта сумма необходима для достижения показателей, сопоставимых с данными 1970-х годов.

Представитель института отметил, что среди наиболее вероятных претендентов на разработку венесуэльских месторождений можно выделить американские компании ExxonMobil, ConocoPhillips и Chevron. Отмечается, что последняя из них не прекращала свою работу в республике, несмотря на напряженные отношения между Вашингтоном и Каракасом.

Ранее исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес заявила, что народы Венесуэлы и США и регион в целом заслуживают мира и диалога, а не войны, обращаясь к президенту США Дональду Трампу. Она призвала американское правительство совместно работать над повесткой дня для сотрудничества в рамках международного права и укрепления долгосрочного сосуществования в обществе.

До этого политолог-американист Малек Дудаков сообщил, что Вашингтон проводит операцию, направленную на смену власти в Венесуэле и продвижение удобных для себя политиков. По его оценке, одним из возможных кандидатов на пост президента может стать оппозиционный экс-депутат венесуэльского парламента и лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо.