Пьяный мужчина в Ленобласти обстрелял машину скорой помощи МВД: в Ленобласти пьяный мужчина обстрелял из ружья машину скорой помощи

Полицией Ломоносовского района Ленобласти возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве по факту обстрела бригады скорой помощи. Инцидент произошел 3 января в деревне Коваши. Задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате происшествия медицинские работники были вынуждены покинуть место происшествия, пострадавших нет, — говорится в публикации.

Подозреваемого задержали совместными усилиями полицейские и бойцы Росгвардии. У 52-летнего мужчины изъяли две единицы зарегистрированного охотничьего оружия: двустволка отечественного производства и нарезной карабин КО 38. Ведется разбирательство.

