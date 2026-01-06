Атака США на Венесуэлу
06 января 2026 в 02:37

Пьяный мужчина в Ленобласти обстрелял машину скорой помощи

МВД: в Ленобласти пьяный мужчина обстрелял из ружья машину скорой помощи

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Полицией Ломоносовского района Ленобласти возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве по факту обстрела бригады скорой помощи. Инцидент произошел 3 января в деревне Коваши. Задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате происшествия медицинские работники были вынуждены покинуть место происшествия, пострадавших нет,говорится в публикации.

Подозреваемого задержали совместными усилиями полицейские и бойцы Росгвардии. У 52-летнего мужчины изъяли две единицы зарегистрированного охотничьего оружия: двустволка отечественного производства и нарезной карабин КО 38. Ведется разбирательство.

Ранее стало известно, что домашний компьютер спас жизнь трехлетнему мальчику во время стрельбы. Неизвестные открыли огонь по дому с улицы, и одна из пуль, пробив стену, влетела в гостиную. В этот момент ребенок играл с конструктором LEGO в непосредственной близости от системного блока, который и принял удар на себя. Прибывшая на место полиция обнаружила три пули: в стене, дверном проеме и корпусе ПК.

