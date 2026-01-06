Трамп раскрыл детали сотрудничества с Венесуэлой

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News сообщил, что и. о. главы Венесуэлы Делси Родригес начала взаимодействие с американской стороной. При этом он опроверг информацию о каких-либо контактах с ее окружением до недавней смены власти в стране.

Он также подтвердил, что для контроля за ситуацией в Венесуэле назначена группа высокопоставленных чиновников, включая госсекретаря Марко Рубио. Он, по словам Трампа, разговаривает с Родригес по-испански и поддерживает прочные отношения. Сам республиканец с ней пока не общался.

Вашингтон будет решать вопрос о санкциях в отношении Родригес, оценивая уровень ее дальнейшего сотрудничества. Трамп также не исключил силового сценария, заявив о готовности к военному вмешательству, если диалог прервется, хотя и выразил надежду, что этого не потребуется.

Ранее американский президент отметил, что новые выборы в Венесуэле в течение ближайших 30 дней невозможны. По его словам, страну необходимо сначала восстановить, чтобы люди смогли проголосовать.