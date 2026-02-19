Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 16:14

Песков раскрыл, будут ли новые контакты России с США в ближайшее время

Песков: новые контакты России и США в ближайшее время не планируются

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В ближайшее время новые контакты с Вашингтоном после переговоров в Женеве не планируются, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, коммуникация с США будет прорабатываться.

Нет, ничего не было, пока ничего не планируется, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что текущий этап переговоров по урегулированию ситуации на Украине не подразумевает возможности их открытого обсуждения. Так он ответил на просьбу уточнить, какой именно вопрос стал ключевым в ходе диалога в Женеве.

Кроме того, Песков отметил, что характеристика прошедшего раунда переговоров в Женеве, данная помощником российского лидера и главой делегации Владимиром Мединским, является исчерпывающей. Он добавил, что в Кремле не имеют дополнительных комментариев к его позиции по диалогу. Сам Мединский заявил журналистам, что прошедшие в Женеве переговоры по урегулированию украинского кризиса носили напряженный, но конструктивный характер.

До этого замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что реальная политика Европы направлена на то, чтобы максимально затруднить заключение мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, европейские лидеры стремятся к затягиванию боевых действий.

