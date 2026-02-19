Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 13:08

«Не будем этого делать»: Песков сделал важное заявление о переговорах

Песков заявил, что диалог по Украине не предусматривает публичного обсуждения

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Текущий этап переговоров по урегулированию ситуации на Украине не подразумевает возможности их открытого обсуждения, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу уточнить, какой именно вопрос стал ключевым в ходе диалога в Женеве, пишет ТАСС.

Нет, мы не хотим вдаваться в подробности, не будем этого делать. <…> Сейчас, пока, скажем так, переговоры идут на той стадии, которая не должна предусматривать какое-то публичное обсуждение, — заявил Песков.

Ранее он отметил, что помощник президента Владимира Путина и глав делегации в Женеве Владимир Мединский дал исчерпывающую характеристику прошедшему в Женеве раунду переговоров. Он добавил, что в Кремле не видят необходимости добавлять что-либо к его оценкам диалога.

Песков также заявлял, что о дате и месте проведения следующего раунда переговоров по урегулированию на Украине с участием Москвы, Киева и Вашингтона в Кремле пока ничего сказать не могут. Какой-либо конкретики на этот счет нет. Пресс-секретарь Путина пояснил, что в Москве не намерены раскрывать детали, но объявят о месте и времени проведения встречи, как только появится соответствующая информация.

