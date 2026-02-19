«Не будем этого делать»: Песков сделал важное заявление о переговорах Песков заявил, что диалог по Украине не предусматривает публичного обсуждения

Текущий этап переговоров по урегулированию ситуации на Украине не подразумевает возможности их открытого обсуждения, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу уточнить, какой именно вопрос стал ключевым в ходе диалога в Женеве, пишет ТАСС.

Нет, мы не хотим вдаваться в подробности, не будем этого делать. <…> Сейчас, пока, скажем так, переговоры идут на той стадии, которая не должна предусматривать какое-то публичное обсуждение, — заявил Песков.

Ранее он отметил, что помощник президента Владимира Путина и глав делегации в Женеве Владимир Мединский дал исчерпывающую характеристику прошедшему в Женеве раунду переговоров. Он добавил, что в Кремле не видят необходимости добавлять что-либо к его оценкам диалога.

Песков также заявлял, что о дате и месте проведения следующего раунда переговоров по урегулированию на Украине с участием Москвы, Киева и Вашингтона в Кремле пока ничего сказать не могут. Какой-либо конкретики на этот счет нет. Пресс-секретарь Путина пояснил, что в Москве не намерены раскрывать детали, но объявят о месте и времени проведения встречи, как только появится соответствующая информация.