Песков высказался о позиции Мединского по переговорам в Женеве

Песков высказался о позиции Мединского по переговорам в Женеве Песков счел характеристику переговоров в Женеве Мединского исчерпывающей

Характеристика прошедшего раунда переговоров в Женеве, данная помощником российского лидера и главой делегации Владимиром Мединским, является исчерпывающей, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле не имеют дополнительных комментариев к его позиции по диалогу, передает РИА Новости.

Нам в настоящий момент нечего добавить к той краткой, но емкой характеристике, которая была дана нашим главным переговорщиком Мединским, — высказался представитель Кремля.

Ранее Мединский заявил журналистам, что прошедшие в Женеве переговоры по урегулированию украинского кризиса носили напряженный, но конструктивный характер. По словам помощника президента, консультации продолжались два дня, потребовали значительного времени и проходили в различных форматах.

Также член Совета по межнациональным отношениям при президенте России политолог Богдан Безпалько заявил, что проведение дальнейших переговоров по урегулированию украинского кризиса именно в Женеве отвечает интересам Киева. По словам эксперта, эта площадка удобна для европейских стран, поскольку Швейцария связана с Евросоюзом внутренними соглашениями, что позволит ЕС влиять на итоговые решения.

Кроме того, эксперт по международным отношениям Гилберт Доктороу заявил, что украинские представители на женевских переговорах не имели согласованной позиции по вопросу Донбасса. По словам аналитика, глава офиса президента Кирилл Буданов предлагал вывести подразделения ВСУ из региона, тогда как остальные члены делегации выступали против территориальных уступок.