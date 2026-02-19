Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 12:05

Политолог ответил, стоит ли продолжать вести переговоры по Украине в Женеве

Политолог Безпалько: Европа попытается влезть в переговоры по Украине в Женеве

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Продолжение переговорного процесса по украинскому кризису именно в Женеве выгодно Киеву, так как эта площадка позволит Европейскому союзу оказывать давление на итоговые договоренности, заявил NEWS.ru член Совета по межнациональным отношениям при президенте России политолог Богдан Безпалько. По его словам, Швейцария тесно связана с ЕС внутренними договорами.

Конечно, Владимир Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) хочет, чтобы переговоры по урегулированию кризиса проходили в европейских странах. Он надеется, что ЕС таким образом сможет повлиять на их итоги, вклиниться и пролоббировать свои интересы. Швейцария, хотя она и не является частью Европейского союза, связана с ним рядом двусторонних договоров. В этом смысле она, безусловно, является для Украины более удобной площадкой для переговоров, чем, например, Турция, Индия или какая-либо другая страна, где влияние ЕС не столь очевидно и важно, — пояснил Безпалько.

Политолог отметил, что Зеленского вдохновила попытка давления на Россию со стороны Лондона и других представителей Брюсселя на встрече. Он добавил, что, хотя европейским лидерам и не удалось кардинально изменить повестку, само их присутствие в Женеве создало для Киева комфортные условия.

Кроме того, я так полагаю, Зеленского очень вдохновила попытка давления [на РФ] и попытка принять участие в переговорах со стороны британцев и ряда европейских политиков, которые практически этого не смогли осуществить. Но тем не менее они всячески к этому стремились. Представители ЕС все-таки присутствовали там, в Женеве. Конечно, для Зеленского это очень удобно. Помимо всего прочего, он воодушевлен тем, что его не заставили пока сделать ни одной важной и значимой уступки по отношению к России, чтобы достичь компромисса. Этому он рад и в таком ключе готов переговариваться и дальше, — резюмировал Безпалько.

Ранее Зеленский заявил, что новые переговоры по урегулированию украинского конфликта могут снова пройти в Швейцарии. По его словам, важно проводить подобные встречи в Европе.

