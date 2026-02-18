Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 13:07

Мединский двумя словами описал второй раунд переговоров в Женеве

Мединский назвал переговоры в Женеве тяжелыми и деловыми

Владимир Мединский Владимир Мединский Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Переговоры по украинскому урегулированию в Женеве были тяжелыми, но деловыми, заявил журналистам глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. По его словам, консультации шли два дня, заняли много времени и проходили в разных форматах, передает РИА Новости.

Они (переговоры. — NEWS.ru) были тяжелыми, но деловыми, — высказался Мединский.

Ранее глава делегации от России сообщил о завершении трехсторонних консультаций России, Украины и Соединенных Штатов в Женеве. По словам дипломата, встреча 18 февраля продолжалась примерно два часа.

Кроме того, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что информация о ходе переговоров по Украине в Женеве напрямую докладывалась президенту РФ Владимиру Путину. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что оценивать происходящее на консультациях пока преждевременно.

Также член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что западные участники переговоров в Женеве по украинскому урегулированию обязаны учитывать красные линии России. Политик призвал европейских лидеров осознать, что главным раздражителем для Москвы остается перспектива вступления Украины в НАТО.

