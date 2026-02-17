Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 13:50

На Западе выдвинули внезапное предложение по переговорам в Женеве

Финский политик Мема призвал учесть красные линии России на переговорах в Женеве

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Запад должен признать красные линии России в ходе переговоров по украинскому урегулированию в Женеве, заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X. Политик призвал участников диалога учесть позицию Москвы для урегулирования конфликта.

Необходимо устранить первопричины причины этого конфликта, включая утвердить абсолютный ОТКАЗ Украины от членства в НАТО, — написал Мема.

Финский политик подчеркнул, что лидерам Евросоюза пора осознать: вопрос членства Украины в НАТО является для Москвы главной красной линией. Он также отметил, что Россия готова пойти на крайние меры, чтобы не допустить расширения альянса за счет украинской территории.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что территориальный вопрос не будет решен на мирных переговорах в Женеве, так как президент Украины Владимир Зеленский запретил своей делегации идти на компромиссы. По его словам, украинский лидер представил этот вопрос как предмет референдума, что свидетельствует о его имитационном характере и стремлении к заранее заданному результату.

