16 февраля 2026 в 17:55

Экс-нардеп ответил, согласится ли Украина на территориальные уступки

Экс-нардеп Олейник: территориальный вопрос не решится на переговорах в Женеве

Владимир Олейник Владимир Олейник Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Вопрос территориальной принадлежности не будет урегулирован в ходе мирных переговоров в Женеве, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский не дал делегации разрешения на компромиссы в рамках этой темы.

Общее правило, когда формируется делегация, заключается в следующем: издается указ, который является общим для всех стран, определяющий состав группы и директиву, то есть что можно, а чего нельзя. Исходя из свежих заявлений Зеленского на Мюнхенской конференции, по вопросу территории он сказал: «Такого не будет, мы не уступим». Поэтому делегация от Украины не уполномочена вести переговоры на эту тему, прежде всего, на достижение конечного результата. По этому вопросу я не вижу перспектив, — высказался Олейник.

Он отметил, что Зеленский представил ситуацию таким образом, что территориальный вопрос рассматривается как предмет референдума. По словам экс-нардепа, это указывает на имитационный характер процесса, направленного на достижение заранее определенного результата, а не на реальную попытку прийти к объективному итогу.

Как можно провести референдум по территории в рамках Украины? Ведь они должны проводить этот референдум и в Крыму, и в Херсоне. Это же по Конституции Украины их территория. Да, люди, проживающие там, давно сделали свой выбор, они заявили, что хотят жить с российским паспортом и быть гражданами России, но в Киеве этого не признают. При этом жители Львова, например, скажут уступкам «нет», 100%. И что тогда? Дальше издеваться над украинцами, проводить мобилизацию, затягивать конфликт? У них все расчеты до мая: там [Дональд] Трамп (президент США. — NEWS.ru) займется своими вопросами, потом проиграет выборы в нижнюю и верхнюю палату, а глобалисты будут делать свое дело, — добавил Олейник.

Он подчеркнул, что в настоящее время Киев не проявляет готовности к урегулированию территориального конфликта дипломатическими методами. По словам экс-нардепа, Зеленский ранее заявлял о намерении обсудить этот вопрос при личной встрече с Владимиром Путиным. Однако, указал Олейник, всякий раз, когда президент Украины получает приглашение, он от него уклоняется, формируя замкнутый круг.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков предположил, что Россия и Украина могут договориться об обмене пленными в рамках мирных переговоров в Женеве. Однако, по его словам, Киев демонстрирует явную неспособность к диалогу по территориальному вопросу.

