В небе над Дубаем были замечены истребители европейской страны

Над Дубаем примерно каждые 15–20 минут пролетают французские истребители Rafale, сообщает журналист ИС «Вести» Эмиль Мирсаев. По его словам, после серии атак Ирана на портовую инфраструктуру стран Персидского залива обстановка в Дубае остается напряженной.

Обстановка остается напряженной. Это мы чувствуем и здесь, находясь в самом центре города. Над нами с интервалами примерно 15–20 минут кружат французские истребители Rafale. Они патрулируют воздушное пространство в небе над страной, — заявил Мирсаев.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Макрон потребовал прекратить боевые действия Ирана против стран Персидского залива и обратился к руководству Ирана с призывом обеспечить свободное передвижение судов в Ормузском проливе, заблокированном действиями иранских военных.

До этого Макрон заявил, что Франция усиливает военное присутствие в Средиземноморье, направляя авианосец «Шарль де Голль» вместе с ударной группой в регион на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, Франция как ключевой член НАТО и союзник США демонстрирует готовность защищать свои интересы.