Весенние ливни и тепло до +6? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

В конце недели в Москве начнут усиленно таять сугробы, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 13 по 15 марта, ждать ли весенних ливней и тепла до +6 градусов?

Какая погода будет в Москве в конце недели

По словам Евгения Тишковца, в течение недели в Москве начнется метеорологическая весна, когда произойдет устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0 градусов в сторону положительных значений.

«В последующем на неделе потепление продолжится. Благодаря антициклону будет преобладать солнечная и сухая погода. По ночам термометры будут показывать — от −2 до +3 градусов, а в середине дня воздух станет прогреваться до +11 градусов. Сугробы будут усиленно таять, и высота снежного покрова уменьшится к середине месяца с 46 см до 30 см, а ко дню метеоролога (23 марта) останется всего 18 см снега», — рассказал он.

По информации метеоцентров, в пятницу воздух в российской столице прогреется до +9 градусов в дневные часы. Ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Атмосферное давление будет оставаться высоким. Ночные температуры в этот день составят около 0 градусов, местами возможны туманы. Ветер будет юго-западный, умеренный.

В субботу, 14 марта, характер погоды несколько изменится. Максимальная температура в этот день ожидается около +6 градусов. Ночные показатели останутся на уровне около 0 градусов. Местами возможны туманы, что типично для весеннего периода при таянии снега. Осадков не ожидается, небо будет преимущественно облачным.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В воскресенье, 15 марта, воздух прогреется до +7 градусов. Ожидаются небольшие осадки в виде дождя. Ночи прогнозируется до 0 градусов.

Таким образом, в Москве в конце недели весенних ливней не ожидается, но прогнозируется тепло до +6 градусов.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце недели

В Санкт-Петербурге в пятницу, 13 марта, воздух может прогреться до +9 градусов. Ночные температуры ожидаются в диапазоне от 0 до +3 градусов. Осадков не прогнозируется, а на небе будет часто появляться солнце,

В субботу, 14 марта, возможны небольшие осадки в виде дождя. Температура воздуха в дневные часы сохранится на высоком уровне — до +9 градусов. Ночью столбики термометров покажут от +1 до +3 градусов. Ветер останется умеренным, преимущественно юго-западного направления.

В воскресенье, 15 марта, дождь будет идти в Северной столице практически всю ночь, местами с мокрым снегом. Днем осадки прекратятся, а воздух прогреется до +8 градусов. Ночные температуры составят от +2 до +4 градусов.

