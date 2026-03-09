Москву затопит? Когда растают гигантские сугробы — прогноз погоды на март

Зима-2025/26 побила многолетние рекорды по высоте снежного покрова. Сугробы в Москве превысили отметку в 80 сантиметров. NEWS.ru выяснил у синоптиков, когда снег в столице полностью растает, стоит ли ждать половодья или потопа.

Когда в Москву придет весеннее тепло

Начало марта в Москве ознаменовалось значительным потеплением, сообщила NEWS.ru научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина. По ее словам, в первые три дня месяца температура в городе держалась выше климатической нормы почти на шесть градусов.

«Но пока идут осадки и стоит пасмурная погода, весеннее потепление ощущается не очень сильно. В Москве наступило очередное похолодание в ночное время. При этом днем столбики термометров будут расти», — сказала синоптик.

Резкое похолодание обусловлено приходом очередного атлантического циклона, уточнила она.

«О поступательном движении весны говорить рановато. Климатическая весна приходит в Москву в тот момент, когда среднесуточная температура выравнивается с 0 градусов и уходит в сторону положительных значений. Этого стоит ждать 20–21 марта», — сказала Паршина.

Может ли растаявший снег затопить Москву

Оттепель в дневное время начинает «съедать» сугробы в Москве, снег будет сходить постепенно, сообщила Паршина. По ее прогнозам, не стоит ждать, когда весь снег разом растает и затопит улицы.

«Уже текли ручьи по московским улицам, но они были не очень обильными. Канализация пока справляется с талым снегом. Бурное подтопление не ожидается. Снег будет подтаивать днем в умеренном темпе, а ночью станет подмерзать, поэтому процесс несколько замедлится», — сказала синоптик.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

По ее словам, обычно снежный покров держится в Москве в среднем до 10 апреля. Паршина подчеркнула, что многое зависит от того, какой будет погода во второй половине марта. Если начнутся дожди и туманы, то процесс пойдет быстрее, отметила она.

«В принципе, мы прогнозируем март в пределах нормы», — резюмировала Паршина.

Опасного таяния снега не прогнозирует и ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Согласно долгосрочным прогнозам, во второй половине марта погода перейдет в сторону положительных значений. Но даже при таком сценарии рекордный снежный покров растает не скоро. По ее словам, чтобы это произошло, столбики термометров должны находиться на отметке выше нуля градусов, примерно в районе +5.

«Если создадутся такие условия, то это будет просто чудо. Возможно, снег сойдет в конце марта — в самом начале апреля. Средняя дата схода снежного покрова — первая декада апреля. Но это происходит при условии, что к этому периоду накапливается норма снега. Поскольку его сейчас значительно больше, чем обычно, существует очень маленькая вероятность того, что он сойдет в конце марта. Дай Бог, чтобы снежный покров в столичном регионе сошел к Пасхе — 12 апреля. Это будет подарком для верующих и неверующих», — сказала метеоролог.

Ждать ли в столичном регионе половодья и паводков

На сегодняшний день нет прогнозов, свидетельствующих о сильных паводках в Подмосковье, заявила Паршина. По ее словам, гидрологи издали соответствующий документ, и столичный регион не входит в число мест, где может сложиться опасная ситуация.

Тем не менее половодья Московской области не избежать, отметил в беседе с NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

«Половодье всегда бывает, каждую весну, даже когда снега очень мало. Другое дело — паводок, то есть резкий подъем воды при быстром таянии снега. Сейчас снег тает вполне умеренно при нормальных температурах», — сказал он.

Фото: NEWS.ru

По словам Ильина, в ближайшие пару недель паводков в столичном регионе не предвидится. В дальнейшем все будет зависеть от температуры воздуха.

Однако в некоторых регионах России половодье уже началось, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, за сутки уровень воды на отдельных участках рек в европейской части страны после весеннего потепления вырос до 0,8 метра.

«Повышение уровня воды (на 0,3–0,8 м за сутки) наблюдается на Волге (Тверская область), на реках Чир и Миус (Ростовская область), Аварское Койсу (Дагестан) и Малый Черемшан (Татарстан)», — заявил он.

По словам Леуса, на реках Псел, Кальмиус, Евсуг, Нижний Выг и Айдар уровень воды превысил отметку выхода на пойму. Гидрологическая обстановка отражает переход водных объектов к фазе весеннего половодья.

Читайте также:

Наконец потеплеет или вернутся морозы? Погода в Москве и Питере 2–8 марта

Снегопад во сне: что сулит мужчинам и женщинам

Дача в начале весны: какие работы нужно сделать на участке прямо сейчас