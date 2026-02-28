Дача в начале весны: какие работы нужно сделать на участке прямо сейчас

Дача в начале весны: какие работы нужно сделать на участке прямо сейчас

Конец зимы — время начала дачных работ. Несмотря на то, что на улице все еще лежит снег, а температура воздуха держится в рамках минусовых значений, садоводы уже активно готовятся к новому сезону. Что нужно сделать на даче во время первого визита после зимы, какие растения можно посадить — в материале NEWS.ru.

Что нужно сделать на даче при первом визите после зимы

Первое, что нужно сделать на даче, — почистить дорожки от снега, посоветовала в беседе с NEWS.ru садовод Елена Мумрина. Она также порекомендовала проверить состояние теплиц.

«Надо убрать снег с теплицы, иначе она может сломаться под его тяжестью. Стоит закидывать снег внутрь постройки, чтобы увлажнить грунт. Если этого не сделать, там будет просто пустыня», — сказала Мумрина.

Она добавила, что также стоит наполнить снегом дачные бочки и поставить их в теплицу. По словам садовода, это обеспечит участок водой для полива.

«На улице снег будет лежать еще долго, а теплица прогревается солнцем. У меня на участке летний водопровод, воды не будет еще очень долго, пока земля полностью не оттает. Сейчас во всех шлангах внутри лед. А снег растает в бочках, и я уже смогу что-то поливать в теплицах», — объяснила Мумрина.

Садовод также отметила, что в начале весны можно начинать обрезку плодовых деревьев на участках. По мере таяния снега стоит проделать эту процедуру и с кустарниками, уточнила она.

Президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин посоветовал дачникам притоптать снег около кустов и деревьев. По его словам, не стоит допускать ситуации, когда на сугробе сверху образуется корка, а внутри он рыхлый.

Подрезка деревьев Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Особенно это касается яблонь и груш. Дело в том, что их кору очень любят грызуны, которые шастают в пушистом снеге и строят там тоннели. Когда вы растопчете снег, они не смогут грызть стволы и чувствовать себя в безопасности. Им придется выходить на открытую местность, где их будут ловить совы», — сказал Муханин в беседе с NEWS.ru.

Что делать, если на даче сломалась теплица

Если зимой теплица сломалась под тяжестью снега, то придется ждать весны, чтобы починить ее, рассказала NEWS.ru садовод Ольга Воронова. По ее словам, единственное, что можно сделать в такой ситуации, пока еще не отступили морозы, — засыпать открывшуюся землю снегом, чтобы она оставалась плодородной.

«В целом ничего страшного. Только обидно, что рано туда ничего не посадишь. Но это форс-мажор, ничего не поделаешь. Просто стоит внести в план на весну ремонт теплицы», — сказала Воронова.

По ее словам, приступать к работе с растениями можно будет только в марте — до этого срока их трогать не стоит.

Какие цветы можно посадить на дачном участке в начале весны

В конце зимы — начале весны многие люди начинают покупать саженцы многолетних цветов и высаживать их у себя дома, сообщила Мумрина. По ее словам, для этого вполне подойдут розы, пионы и гортензии.

«Им нужно обеспечить комфортные условия, чтобы к лету пересадить их в грунт на постоянное место», — отметила Мумрина.

Она посоветовала держать саженцы в прохладном помещении с высокой влажностью. Температура воздуха должна держаться в диапазоне +5–10 градусов, уточнила садовод. Растениям также нужно много света. Если не соблюсти эти условия, то цветы могут поразить болезни, добавила Мумрина.

Что можно посеять на дачном участке в начале весны

При желании можно посеять первые семена в теплице, сообщила NEWS.ru садовод Светлана Самойлова. По ее словам, речь идет о зелени, редисе, томатах раннего срока созревания, например «бета» и «бета люкс». Садовод подчеркнула, что при отсутствии сильных возвратных заморозков в конце апреля — начале мая есть шанс получить крепкую рассаду без домашнего выращивания.

Самойлова также отметила, что в конце февраля — начале марта можно посеять на рассаду лук-порей и лук «эксибишен», а также посадить гелиотроп, петунию, физалис, пеларгонию, перец и баклажаны.

Семена моркови Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Чтобы улучшить всхожесть пеларгонии, ее семена легким движением прокатывают между слоями наждачной бумаги мелкой фракции. Это нужно сделать для того, чтобы немного повредить оболочку семечка и ускорить прорастание», — поделилась лайфхаком блогер.

Кроме того, в конце февраля можно высадить в грядку аквилегию и дельфиниум, сказала Самойлова. Она пояснила, что для этого нужно выкопать в клумбе лопатой ямку.

«Вовсе не обязательно копать до земли. Можно просто высыпать туда семена. Весной вы удивитесь кучке появившихся всходов», — заключила Самойлова.

