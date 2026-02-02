Зимняя Олимпиада — 2026
Весенняя подготовка теплицы для здоровой рассады: простые шаги, которые обеспечат защиту растений от болезней и вредителей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Многие садоводы думают, что теплицу нужно готовить только осенью, но весенние работы не менее важны. Начинать лучше в конце февраля — начале марта и успеть до стабильного потепления ночами. Такой подход помогает создать оптимальные условия для будущих посадок и защитить растения от болезней и вредителей.

Сначала удаляют все остатки прошлого сезона: листья, корни, стебли, а также веревки, рейки и колышки — они могут скрывать вредителей и грибок. Далее тщательно моют каркас и поликарбонат горячей водой под напором, чтобы убрать грязь, паутину и личинки насекомых.

В стационарных теплицах заменяют верхний слой почвы толщиной около 10 см, а в более новых достаточно внести перегной и минеральные удобрения, перекопав на глубину штыка лопаты. Завершающий этап — дезинфекция: серная шашка, гипохлорит натрия или бордоская жидкость уничтожают возбудителей гнили, тлю и паутинного клеща. После проветривания теплица готова к посадкам.

Хотите крепкую рассаду томатов, но не хотите возиться с пикировкой и переживать за хрупкие ростки? Есть хитрый способ, который сэкономит время и силы: просто сажайте по два семечка в стакан. Такой метод не только избавляет от стрессового пересаживания, но и стимулирует рост растений — легкая конкуренция идет им только на пользу.

