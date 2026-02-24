Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 03:55

Десятки заключенных сбежали из тюрьмы на фоне беспорядков в Мексике

NMas: 23 заключенных сбежали из тюрьмы в Халасико на фоне беспорядков в Мексике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В мексиканском штате Халиско произошел дерзкий побег из региональной тюрьмы, сообщил в эфире телеканала NMas секретарь общественной безопасности штата Хуан Пабло Эрнандес. В результате нападения на пенитенциарное учреждение на свободе оказались 23 преступника, а один из охранников погиб.

На данный момент информация, которая имеется при проверке, — это 23 человека, лишенных свободы, которые находятся в бегах. Соответствующие оповещения направлены федеральным властям для их поимки, — заявил Эрнандес.

Инцидент произошел в городе Пуэрто-Вальярта на фоне массовых беспорядков, охвативших регион после ликвидации одного из лидеров влиятельного наркокартеля «Новое поколение Халиско». По информации властей, нападавшие сначала открыли огонь по зданию тюрьмы, а затем протаранили ворота автомобилем, чтобы проникнуть внутрь.

Ранее стало известно, что во время беспорядков в Мексике, вспыхнувших после убийства лидера крупнейшего наркокартеля, погибли 27 сотрудников силовых ведомств. Как сообщил министр безопасности страны Омар Гарсия Арфуш, в стране продолжают действовать повышенные меры безопасности, чтобы не допустить новой волны насилия.

Мексика
побеги
тюрьмы
заключенные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аделия Петросян осталась в Москве без багажа
Остались жена и дети: кем был погибший при взрыве машины ДПС инспектор
В российских детсадах появится список одобренных государством игрушек
Соцфонд озвучил, в каком регионе самый большой средний размер пенсий
Маск заключил военный нейросоюз с Пентагоном
Раскрыты сценарии возможной атаки США на Иран
«Деградация»: на Западе раскритиковали главу МИД Польши за слова об Украине
Еще один российский аэропорт «захлопнулся» для самолетов
Названо имя погибшего при взрыве в Москве полицейского
Десятки заключенных сбежали из тюрьмы на фоне беспорядков в Мексике
Американские хоккеистки «заигнорили» Трампа
«Запад нечестен»: аналитик дал оценку провальному плану ослабления России
Россиян предупредили о новой схеме мошенников с домовыми чатами
Морпех ВС РФ уничтожил Abrams через два дня после поступления на службу
Российская фигуристка вернулась на родину после Олимпиады в Милане
ВС РФ завершили зачистку важного населенного пункта в Донбассе
Российский стрелок в стиле Рэмбо зачистил тыл врага при штурме
Трамп пригрозил Ирану перед началом переговоров в Женеве
Смерть подрывника, раненые: новые детали взрыва машины ГАИ в Москве
«Нацистское мракобесие»: Захарова обосновала время начала СВО
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Натерла картошку, кинула щепотку паприки — и в духовку на пергамент. Лепешки «Пикантные» — румяные, ароматные и без лишней возни
Общество

Натерла картошку, кинула щепотку паприки — и в духовку на пергамент. Лепешки «Пикантные» — румяные, ароматные и без лишней возни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.