Десятки заключенных сбежали из тюрьмы на фоне беспорядков в Мексике

NMas: 23 заключенных сбежали из тюрьмы в Халасико на фоне беспорядков в Мексике

В мексиканском штате Халиско произошел дерзкий побег из региональной тюрьмы, сообщил в эфире телеканала NMas секретарь общественной безопасности штата Хуан Пабло Эрнандес. В результате нападения на пенитенциарное учреждение на свободе оказались 23 преступника, а один из охранников погиб.

На данный момент информация, которая имеется при проверке, — это 23 человека, лишенных свободы, которые находятся в бегах. Соответствующие оповещения направлены федеральным властям для их поимки, — заявил Эрнандес.

Инцидент произошел в городе Пуэрто-Вальярта на фоне массовых беспорядков, охвативших регион после ликвидации одного из лидеров влиятельного наркокартеля «Новое поколение Халиско». По информации властей, нападавшие сначала открыли огонь по зданию тюрьмы, а затем протаранили ворота автомобилем, чтобы проникнуть внутрь.

Ранее стало известно, что во время беспорядков в Мексике, вспыхнувших после убийства лидера крупнейшего наркокартеля, погибли 27 сотрудников силовых ведомств. Как сообщил министр безопасности страны Омар Гарсия Арфуш, в стране продолжают действовать повышенные меры безопасности, чтобы не допустить новой волны насилия.