В Иране опровергли информацию о назначении нового главы Совбеза

Информация о назначении экс-министра обороны Ирана Хосейна Дехгана новым секретарем Высшего совета национальной безопасности ложная, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источники. Предыдущий глава ведомства Али Лариджани погиб в ходе атаки Израиля 17 марта.

Ранее сообщалось, что экс-министр обороны Ирана Хосейн Дехган якобы занял пост секретаря Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ). Предыдущий главы ведомства считался одним из ключевых архитекторов российско-иранских отношений последних лет.

До этого глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи рассказал, что политическая система в Иране не изменится после гибели Лариджани. Он подчеркнул, что самой важной фигурой в стране является именно верховный лидер.

В свою очередь президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал суровую месть всем причастным к убийству. По его словам, которые передает канцелярия, смерть секретаря — это крайне скорбное событие для населения страны.