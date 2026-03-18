Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 марта 2026 в 09:17

Аракчи раскрыл, как изменится власть в Иране после гибели Лариджани

Аббас Аракчи Фото: Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Политическая система в Иране не изменится после гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, заявил телеканалу Al Jazeera глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи. Он подчеркнул, что самой важной фигурой в стране является именно верховный лидер.

Исламская Республика Иран обладает прочной и устойчивой политической системой, — сказал Аракчи.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Лариджани был убит 16 марта. Американский лидер также указал на якобы связь ликвидированного политика с протестами. Кроме того, убийство Лариджани подтвердил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

В свою очередь президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал суровую месть всем причастным к убийству. По его словам, которые передает канцелярия, смерть секретаря — это крайне скорбное событие для населения страны.

До этого в пресс-службе Армии обороны Израиля сообщили о ликвидации командира иранского народного ополчения «Басидж» Голамреза Сулеймани. Уточняется, что убийство произошло в Тегеране.

Иран
Аббас Аракчи
МИД
убийства
Израиль
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.