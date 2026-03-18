Аракчи раскрыл, как изменится власть в Иране после гибели Лариджани

Политическая система в Иране не изменится после гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, заявил телеканалу Al Jazeera глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи. Он подчеркнул, что самой важной фигурой в стране является именно верховный лидер.
Исламская Республика Иран обладает прочной и устойчивой политической системой, — сказал Аракчи.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Лариджани был убит 16 марта. Американский лидер также указал на якобы связь ликвидированного политика с протестами. Кроме того, убийство Лариджани подтвердил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
В свою очередь президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал суровую месть всем причастным к убийству. По его словам, которые передает канцелярия, смерть секретаря — это крайне скорбное событие для населения страны.
До этого в пресс-службе Армии обороны Израиля сообщили о ликвидации командира иранского народного ополчения «Басидж» Голамреза Сулеймани. Уточняется, что убийство произошло в Тегеране.