Аракчи раскрыл, как изменится власть в Иране после гибели Лариджани

Политическая система в Иране не изменится после гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, заявил телеканалу Al Jazeera глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи. Он подчеркнул, что самой важной фигурой в стране является именно верховный лидер.

Исламская Республика Иран обладает прочной и устойчивой политической системой, — сказал Аракчи.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Лариджани был убит 16 марта. Американский лидер также указал на якобы связь ликвидированного политика с протестами. Кроме того, убийство Лариджани подтвердил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

В свою очередь президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал суровую месть всем причастным к убийству. По его словам, которые передает канцелярия, смерть секретаря — это крайне скорбное событие для населения страны.

До этого в пресс-службе Армии обороны Израиля сообщили о ликвидации командира иранского народного ополчения «Басидж» Голамреза Сулеймани. Уточняется, что убийство произошло в Тегеране.