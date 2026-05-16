16 мая 2026 в 19:17

«Высоко ценим»: МИД Приднестровья назвал преимущества указа Путина

МИД Приднестровья: получение гражданства России поддержит сотни тысяч человек

Министерство иностранных дел Приднестровья признательно России за решение упростить правила получения гражданства РФ, говорится в сообщении МИД в соцсетях. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что эта мера является своевременной поддержкой для сотен тысяч соотечественников.

Высоко ценим то обстоятельство, что решение президента России принято в период, когда Приднестровье сталкивается с беспрецедентным блокадным давлением и развязанной против него экономической агрессией со стороны соседней Молдовы, — сказано в сообщении.

Ранее руководитель общественной организации «Союз русских общин Приднестровья» Виорика Кохтарева подтвердила, что десятки тысяч местных жителей в настоящее время стремятся получить российский паспорт. По ее словам, в организацию ежедневно поступает огромное количество обращений от людей самых разных возрастов. Кохтарева выразила благодарность всем причастным за это решение.

До этого президент России Владимир Путин упростил правила приема жителей Приднестровья в российское гражданство. Заявление необходимо подать в дипломатическое представительство или консульское учреждение России.

