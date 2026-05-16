В Италии водитель въехал в толпу прохожих

По меньшей мере семь человек пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в итальянской Модене, сообщила газета Fatto Quotidiano. Отмечается, что водитель, совершивший преступление, скрылся от полиции, однако позднее его задержали.

Мужчина примерно 30 лет, находясь за рулем автомобиля, на полной скорости врезался в прохожих <...> в Модене, после чего скрылся, — говорится в публикации.

Известно, что четверо из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Одна женщина лишилась обеих ног после того, как автомобиль прижал ее к витрине магазина.

Ранее в Магнитогорске водитель въехал в толпу пешеходов и сбил человека. Инцидент произошел, когда группа людей переходила дорогу. Как уточнили в ГИБДД, травмы получил 17-летний подросток. После обследования его отпустили домой.

Кроме того, в Санкт-Петербурге на Ленинском проспекте автобус при перестроении врезался в троллейбус, остановившийся на светофоре, после чего проехал еще около 50 метров. В результате столкновения дверь автобуса оказалась практически оторвана.