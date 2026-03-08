Автомобиль въехал в толпу пешеходов в российском городе В Магнитогорске автомобиль протаранил толпу людей

В Магнитогорске водитель въехал в толпу пешеходов и сбил человека, сообщает 74.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию. По данным издания, инцидент произошел, когда группа людей переходила дорогу.

Большинство пешеходов успели отбежать в сторону, но один из них все же пострадал. Как уточнили в ГИБДД, травмы получил 17-летний подросток. После обследования его отпустили домой.

Издание опубликовало видео происшествия. На кадрах видно, как автомобиль на скорости сбивает человека, затем останавливается, а к пострадавшему подбегают другие пешеходы.

Ранее два человека погибли в результате автоаварии в воскресенье, 8 марта, в Истринском городском округе Подмосковья. Трагедия произошла на 72-м километре Новорижского шоссе. Легковой автомобиль врезался в «КамАЗ», который выполнял дорожные работы.

Кроме того, в Санкт-Петербурге на Ленинском проспекте автобус при перестроении врезался в троллейбус, остановившийся на светофоре, после чего проехал еще около 50 метров. В результате столкновения дверь автобуса оказалась практически оторвана.