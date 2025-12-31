«Слышим, дом рухнул»: 39 человек погибли в канун Нового года

Семь лет назад в Магнитогорске ранним утром 31 декабря взорвался дом на проспекте Карла Маркса. В результате взрыва частично обрушился один из подъездов. Жертвами происшествия стали 39 человек. NEWS.ru вспоминает о страшной трагедии в канун Нового года.

«Я хватал огнетушители из машин»

Дом № 164 на проспекте Карла Маркса — 10-этажное здание с 12 подъездами. Он был построен в 1973 году. В том подъезде, где, предположительно, произошел взрыв газа, было 52 квартиры, в которых проживали 133 человека. Из них 39 человек погибли.

«Я живу в доме напротив, на Карла Маркса, 162. Когда услышал взрыв, соскочил, стали одеваться с отцом, чтобы туда бежать. Уже у порога слышим — дом рухнул. Прибегаем — темно, ничего не видно, облако пыли стоит. Я хватал огнетушители из машин (они стояли с выбитыми стеклами). Кинул один огнетушитель женщине на второй этаж. Мы еще с одним парнем шестерых людей достали, две семьи», — рассказывал магнитогорец Алексей Иванов.

Прибывшие на место ЧП спасатели включили тепловые пушки, привезли специальное оборудование, которое могло найти пустоты под завалами, и искали: разбирали куски бетона, надеясь найти выживших.

Выжил спустя 35 часов

Наиболее громкой оказалась история одиннадцатимесячного Вани Фокина. Мальчика нашли под обломками спустя 35 часов после трагедии. С тяжелыми травмами его доставили в больницу.

Сотрудники МЧС РФ извлекли из-под завалов жилого дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске, в котором произошел взрыв бытового газа, живого одиннадцатимесячного ребенка Фото: РИА Новости

Четыре месяца назад Ваня пошел в первый класс. Спасатели, которые вызволили ребенка из-под обломков, до сих пор ходят к нему каждый год на день рождения с подарками. Мама мальчика Ольга отказалась от интервью.

«Добрый день! Извините, интервью не даем. Изменений нет, дети учатся, у нас все хорошо», — ответила она журналисту NEWS.ru.

Спасателя уволили

В 2024-м году из рядов МЧС с формулировкой «за утрату доверия» уволили спасателя Петра Гриценко, который достал из-под завалов десятимесячного мальчика, пишет aif.ru.

Петр рассказывал, что постоянно разговаривал с Ваней, когда пробирался сквозь опасную груду камней и балок на плач крохи. Гриценко делился, что старался вылезти спиной вперед с малышом в руках, чтобы в случае падения не задавить кроху. И добавлял, что мальчишка — молодец и боец: заплакал именно тогда, когда его могли услышать. Когда младенец увидел приближающегося Гриценко, он перестал кричать.

О Гриценко известно, что он участвовал в самых сложных ЧП, спасая людей из завалов, в том числе он спасал людей после землетрясения в Турции. СМИ писали, что увольнение связано с подачей декларации о доходах на Гриценко, его супругу и троих детей.

