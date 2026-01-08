Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 15:07

Жители Магнитогорска утопили три трактора на трассе для дрифта

Три трактора провалились под лед во время подготовки трассы для дрифта на Урале

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Три трактора провалились под лед в Магнитогорске во время подготовки трассы для дрифта, сообщает Telegram-канал Ural Mash. По его данным, тяжелую технику безуспешно пытаются вытащить уже третий день, хотя ежегодные гонки на этом месте обычно проходят без происшествий.

На видео с места события видны два экскаватора-погрузчика и грейдер, чьи колеса полностью скрыты под водой. Работы по спасению пока не приносят результата, несмотря на усилия людей на месте.

Ранее несколько жителей Приморского края вышли на непрочный лед для рыбалки, что привело к погружению под воду трех автомобилей, сообщает источник. Инцидент случился в районе поселка Тавричанка. В Сети появились кадры с места событий, на которых видно, что две машины скрылись под водой почти полностью, а третья затонула наполовину. По имеющейся информации, среди рыбаков нет пострадавших.

Кроме того, пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области сообщила, что на Белоярском водохранилище два человека провалились под лед во время катания на снегоходе. Толщина ледового покрова оказалась недостаточной для веса данной техники.

Урал
Магнитогорск
тракторы
лед
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сдвиг в Красноармейске и огромные потери ВСУ: новости СВО на вечер 8 января
«Закон джунглей»: захват Мадуро возмутил спикера парламента Турции
В чат ChatGPT стало проще консультироваться о здоровье
Застряли на диване? Пять простых способов победить новогоднюю лень
Раскрыто, что грозит Долиной за отказ добровольно освободить квартиру
Пьем и не пьянеем! Гид по идеальным закускам к любому алкоголю на праздники
«Ради наших детей»: Плющенко признался, на что пошел ради ученицы
Как похудеть быстро: готовим гороховый суп — много белка и клетчатки
«Все время хочу жрать»: невеста Лепса рассказала о проблемах со здоровьем
Москвич решил сменить профессию и попал на деньги
Дети от Учителя, расставание с Тройником, новый роман: как живет Пересильд
В Госдуме рассказали, какая категория россиян получит дополнительный отпуск
Раскрыты новые факты в деле о «беспаспортных» дронах для СВО
Пьяный мужчина сломал нос подростку в очереди на каток
Лось заблокировал проезд автомобилистам в Пензенской области и попал в кадр
«Осознанная бравада»: профайлер разгадал тайну танца Мадуро
Раскрыты детали переезда Ларисы Долиной из квартиры Лурье
В России задали неудобный вопрос сторонникам конфликта на Украине
В украинском городе объявили ЧС национального уровня
Пашинян: Ереван и Баку начали обмен списками товаров для возможной торговли
Дальше
Самое популярное
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
Общество

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.