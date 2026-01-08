Жители Магнитогорска утопили три трактора на трассе для дрифта Три трактора провалились под лед во время подготовки трассы для дрифта на Урале

Три трактора провалились под лед в Магнитогорске во время подготовки трассы для дрифта, сообщает Telegram-канал Ural Mash. По его данным, тяжелую технику безуспешно пытаются вытащить уже третий день, хотя ежегодные гонки на этом месте обычно проходят без происшествий.

На видео с места события видны два экскаватора-погрузчика и грейдер, чьи колеса полностью скрыты под водой. Работы по спасению пока не приносят результата, несмотря на усилия людей на месте.

Ранее несколько жителей Приморского края вышли на непрочный лед для рыбалки, что привело к погружению под воду трех автомобилей, сообщает источник. Инцидент случился в районе поселка Тавричанка. В Сети появились кадры с места событий, на которых видно, что две машины скрылись под водой почти полностью, а третья затонула наполовину. По имеющейся информации, среди рыбаков нет пострадавших.

Кроме того, пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области сообщила, что на Белоярском водохранилище два человека провалились под лед во время катания на снегоходе. Толщина ледового покрова оказалась недостаточной для веса данной техники.