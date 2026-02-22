Зимняя Олимпиада — 2026
22 февраля 2026 в 16:44

Россиянка попала под колеса трактора из-за нечищенного тротуара

Женщина попала под колеса трактора на севере Москвы

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
На севере Москвы женщину сбил трактор, сообщает Telegram-канал «112». Авторы уточнили, что пострадавшую в состоянии клинической смерти доставили в больницу им. Вересаева.

По информации канала, инцидент произошел на Дмитровском шоссе. Жильцы рассказали, что управляющая компания якобы не чистит тротуары, и женщине пришлось идти по проезжей части.

Ранее легковой автомобиль сбил 69-летнюю женщину на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге. В Сети опубликовали запись произошедшего, полученную с камеры видеонаблюдения. В ролике видно, как от удара женщину подбрасывает в воздух. В результате столкновения пенсионерка скончалась.

Также в Петрозаводске произошло столкновение двух автомобилей. На опубликованных кадрах отчетливо видно, как белая Skoda на полной скорости врезается в темно-синюю Mazda. Та в свою очередь от удара влетает в пешеходов. Три женщины в возрасте 39, 45 и 48 лет получили тяжелые травмы, их госпитализировали.

До этого в Ростовской области четыре человека пострадали при столкновении пассажирского автобуса с бензовозом на трассе М-4 «Дон». Спасатели передали пострадавших медикам для госпитализации в центральную районную больницу Миллерово.

Россиянка попала под колеса трактора из-за нечищенного тротуара
