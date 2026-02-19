Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 13:24

Опубликованы кадры жуткого ДТП, в котором погибла пенсионерка

В Санкт-Петербурге автомобиль насмерть сбил 69-летнюю женщину на переходе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Легковой автомобиль сбил 69-летнюю женщину на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Он также опубликовал запись произошедшего, полученную с камеры видеонаблюдения. В ролике видно, как от удара женщину подбрасывает в воздух. В результате столкновения пенсионерка скончалась.

Как уточнил канал, смертельное ДТП произошло на улице Красного Курсанта. Пострадавшую доставили в больницу, где она вскоре скончалась. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения.

Ранее в Петрозаводске произошло столкновение двух автомобилей. На опубликованных кадрах отчетливо видно, как белая Skoda на полной скорости врезается в темно-синюю Mazda. Та в свою очередь от удара влетает в пешеходов. Три женщины в возрасте 39, 45 и 48 лет получили тяжелые травмы, их госпитализировали.

До этого в Ростовской области четыре человека пострадали при столкновении пассажирского автобуса с бензовозом на трассе М-4 «Дон». Спасатели передали пострадавших медикам для госпитализации в центральную районную больницу Миллерово.

