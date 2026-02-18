Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 10:34

Озвучены последствия страшной аварии с автобусом и бензовозом под Ростовом

Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом и бензовозом под Ростовом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Четыре человека пострадали при столкновении пассажирского автобуса с бензовозом на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, сообщили представители региональной спасательной службы во «ВКонтакте». Спасатели передали пострадавших медикам для госпитализации в центральную районную больницу Миллерово.

На 09:05 стало известно, что из 17 пассажиров автобуса четырех человек спасатели передали сотрудникам скорой медицинской помощи для госпитализации в миллеровскую ЦГБ, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе главка МВД по Санкт-Петербургу сообщили о гибели водителя, который вышел из машины после незначительной аварии и попал под колеса другого транспортного средства. Инцидент произошел ночью 15 февраля на Пискаревском проспекте: владельцы автомобилей Toyota Camry и Skoda Kodiaq, ожидавшие оформления ДТП на дороге, были протаранены на большой скорости кроссовером Chery Tiggo.

Кроме того, в главке МВД по Санкт-Петербургу сообщили, что мусоровоз совершил наезд на патрульную машину ГАИ, которая оформляла другое дорожное происшествие на юге города. В результате столкновения один полицейский пострадал и был доставлен в больницу, а в первом ДТП медицинская помощь потребовалась двоим детям из легкового автомобиля.

