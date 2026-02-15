В Петербурге водитель погиб под колесами иномарки при повторном ДТП

Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 12:42

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Калининском районе Санкт-Петербурга на Пискаревском проспекте водитель, вышедший из машины после мелкого ДТП, погиб под колесами другого авто, рассказала пресс-служба регионального главка МВД РФ. Инцидент произошел в ночь на 15 февраля.

Участники первого столкновения, автомобили Toyota Camry и Skoda Kodiaq, ожидали оформления ДТП на проезжей части, когда в них на полной скорости врезался кроссовер Chery Tiggo. В момент второго удара владелец Toyota находился между стоящими транспортными средствами.

По данным полиции, от полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия еще до приезда медиков. Сила удара была такова, что шансов выжить у пострадавшего практически не было. В полиции проводят проверку всех обстоятельств случившегося.

Ранее в Ленинградской области сотрудникам ГИБДД пришлось открывать огонь из табельного оружия, чтобы остановить пьяного водителя, который пытался от них скрыться. Инцидент произошел рядом с поселком Терволово, обошлось без пострадавших.

