13 февраля 2026 в 15:02

Пьяный шумахер устроил погоню и попал под пули гаишников

В Ленобласти полиция применила табельное оружие для остановки пьяного водителя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Ленинградской области сотрудники ГИБДД применили табельное оружие, чтобы остановить пьяного водителя, который пытался скрыться, игнорируя требования об остановке, сообщили в пресс-службе петербургской полиции. Инцидент произошел 8 февраля в селе Русско-Высоцкое, обошлось без пострадавших.

Сотрудниками было организовано преследование нарушителя, однако он на световые, звуковые сигналы и неоднократные требования об остановке не реагировал, а, увеличив скорость, создавал угрозу жизни и здоровью других участников движения. В ходе дальнейшего преследования <...> применили табельное оружие, — уточнили в ведомстве.

После предупредительного выстрела в воздух и точного попадания по колесам автомобиль был остановлен в поселке Терволово. За рулем находился 35-летний мужчина с признаками опьянения. Освидетельствование показало 0,593 промилле. Нарушителя привлекли к административной ответственности. Ранее он уже 17 раз попадал в поле зрения закона в 2025-2026 годах.

Ранее на севере Москвы произошло массовое ДТП с участием нетрезвого водителя. Мужчина, находившийся за рулем Lexus, устроил погоню на Дмитровском шоссе и столкнулся с примерно 14 автомобилями, пытаясь скрыться от полиции. Нарушителя удалось задержать.

