Оксана Самойлова в «голом» платье произвела фурор на улицах Парижа

Блогерша Оксана Самойлова вышла на улицы Парижа в прозрачном платье, сквозь которое просвечивалось нижнее белье. Снимки она опубликовала на странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена). В таком наряде знаменитость посетила модный показ коллекции дизайнера Рика Оуэнса.

Это мое альтер эго по показам ходит. Не обращайте внимания, — написала Самойлова.

На кадрах блогерша позировала на разных локациях перед камерами в дерзком образе. На ней было надето платье кремового цвета, сквозь которое отчетливо можно было увидеть нижнее белье.

Ранее сообщалось, что дело о разводе Самойловой и рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) передали из мирового суда в Савеловский районный суд. Причиной передачи стал встречный иск музыканта. По словам адвоката, пока никаких договоренностей между супругами не достигнуто.

До этого стало известно, что Джиган намерен взыскать с Самойловой 310 млн рублей в рамках бракоразводного процесса. На фоне развода блогер ликвидирует убыточные компании. При этом музыкант готовится оспорить брачный договор, утверждая, что подписал его в невменяемом состоянии.