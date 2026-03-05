«Как в «Субстанции»»: 51-летняя Екатерина Волкова о своей прайм-эре

Во время «Форума в большом городе» от VK российская актриса театра и кино Екатерина Волкова назвала свой возраст новой прайм-эрой, сравнив ее с фильмом «Субстанция» с участием Деми Мур, передает корреспондент NEWS.ru. В середине марта она отметит 52-летие.

Каждый возраст — это своего рода прайм-эра. Особенно после 50, когда идет перезагрузка. Я, например, уже стала бабушкой. И как мне с этим быть? Это очень сложно. Ситуация для женщины, особенно красивой, когда ты думаешь: а как дальше? Об этом фильм «Субстанция», — рассказал она.

Она также добавила, что после определенного возраста актрисе предлагают уже роли матерей и бабушек. Другие предложения уже не поступают, добавила Волкова.

Волкова также призналась, что заблокировала свою мать на фоне сложных отношений. По ее словам, она пошла на такой шаг, потому что «это был способ выжить». Ранее актриса рассказала, что старшая дочь Валерия прекратила с ней всякое общение из-за своего супруга. Она подчеркнула, что ей также запрещено общаться с внуками. Причины этого она раскрывать не стала.