Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 20:42

«Как в «Субстанции»»: 51-летняя Екатерина Волкова о своей прайм-эре

Актриса Екатерина Волкова назвала свой возраст очередной прайм-эрой

Екатерина Волкова Екатерина Волкова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Во время «Форума в большом городе» от VK российская актриса театра и кино Екатерина Волкова назвала свой возраст новой прайм-эрой, сравнив ее с фильмом «Субстанция» с участием Деми Мур, передает корреспондент NEWS.ru. В середине марта она отметит 52-летие.

Каждый возраст — это своего рода прайм-эра. Особенно после 50, когда идет перезагрузка. Я, например, уже стала бабушкой. И как мне с этим быть? Это очень сложно. Ситуация для женщины, особенно красивой, когда ты думаешь: а как дальше? Об этом фильм «Субстанция», — рассказал она.

Она также добавила, что после определенного возраста актрисе предлагают уже роли матерей и бабушек. Другие предложения уже не поступают, добавила Волкова.

Волкова также призналась, что заблокировала свою мать на фоне сложных отношений. По ее словам, она пошла на такой шаг, потому что «это был способ выжить». Ранее актриса рассказала, что старшая дочь Валерия прекратила с ней всякое общение из-за своего супруга. Она подчеркнула, что ей также запрещено общаться с внуками. Причины этого она раскрывать не стала.

шоу-бизнес
культура
фильмы
кино
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Где птичка?»: Путин рассмешил девушек на совместной фотосессии
Школьник-«спецагент» вскрыл сейф по заданию аферистов и пропал на неделю
В Китае заявили, что ЕС проиграл Путину в своей же игре
АТОР отомстила дубайским отелям за выселение россиян
В Совфеде объяснили, как провалились планы США в Иране
Самолеты с вернувшимися из плена российскими военными сели в Подмосковье
Россиянка рассказала, как вывозили застрявших в Дубае туристов
«Димочка, извини»: Рудова отказалась причислять Нагиева к секс-символам
Валерия призналась, что может уступить мужчине в одной сфере жизни
«Как в «Субстанции»»: 51-летняя Екатерина Волкова о своей прайм-эре
Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Москвой
«Не только вечером»: Костомаров рассказал, что он обожает делать
Трамп сравнил Путина и Зеленского и пришел к неутешительному выводу
Облысение, измена жены, чужой ребенок: как живет Гоген Солнцев
Бондарчук и Муцениеце объяснили, почему мужчины зарабатывают больше женщин
Раскрыты колоссальные масштабы военной операции Ирана
«Родные по крови люди»: Валерия растрогала признанием о маме
Елена Яковлева распродает свои картины, куда пойдут деньги: фото с выставки
Особняк за миллиард? Какую элитную недвижимость нашли у Руслана Цаликова
Появились новые подробности уголовного дела Цаликова
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.