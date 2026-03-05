«Где птичка?»: Путин рассмешил девушек на совместной фотосессии Путин рассмешил девушек на совместной фотосессии в преддверии 8 Марта

Президент России Владимир Путин пошутил во время фотосессии с женщинами разных профессий в Кремле, передает журналист информационной службы «Вести» Павел Зарубин в своем Telegram-канале. Встреча с конструкторами, добровольцами, военкорами и медиками приурочена к Международному женскому дню.

На записи видно, как все присутствующие дамы выстроились в одну линию, чтобы сделать совместный снимок с главой государства, позирующем посередине. Кадр удалось сделать не сразу, и президент пошутил, что птичка не вылетает.

Получилось? Где птичка? Не вылетает, — сказал глава государства.

Ранее Путин в шутливой форме напомнил о многогранных обязанностях женщин. По словам главы государства, представительницам прекрасного пола приходится быть красивыми, а также не забывать о заботе о детях и второй половинке.

До этого Путин пошутил о суевериях москвичей, которые в прошлом веке боялись чертей в метрополитене. Он посетил электродепо Московского метрополитена «Аминьевское» и осмотрел выставку образцов беспилотных систем.