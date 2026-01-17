Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 01:53

Путин пошутил о чертях в метро, которых боялись москвичи

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Президент РФ Владимир Путин пошутил о суевериях москвичей, которые в прошлом веке боялись чертей в метрополитене. Российский президент заверил, что всю нечистую силу непременно изгонят.

Путин посетил электродепо Московского метрополитена «Аминьевское» и осмотрел выставку образцов беспилотных систем. В ходе мероприятия мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что раньше пассажирам разрешали курить в вагонах метро, так как дым отгонял сверхъестественных существ.

Правильно, отгонять надо. Мы отгоним всех, — пошутил президент.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что строительство новой ветки метро до петербургского аэропорта Пулково с возможным продлением до «Экспофорума» возможно только при федеральном софинансировании. Он подчеркнул, что в бюджет города на ближайшие три года заложено 200 млрд рублей на развитие метрополитена.

Также выяснилось, что первый участок Рублево-Архангельской линии метро в Москве запустят в 2026 году. Сергей Собянин на сайте правительства столицы добавил, что это будет самый сложный участок — он пройдет под Москвой-рекой. Градоначальник сообщил, что завершение строительства нового направления столичного метрополитена до района Рублево-Архангельский запланировано на 2027 год.

Москва
метро
Владимир Путин
Сергей Собянин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, когда выйдет российский аналог Starlink «Зоркий»
«Несбыточная мечта»: на Западе рассказали о шансе Франции выйти из НАТО
Марочко назвал способ ликвидировать остатки ВСУ в Ямполе
Фаза Луны сегодня, 17 января: помогаем животным, отменяем работу
Президент Чехии пообещал помочь Украине с поставками самолетов
Тьма, адский холод и прилеты: Киев на грани энергоколлапса — кто виноват
Посол Украины раскрыла место нового раунда переговоров с США
В Бердянске около 280 многоквартирных домов остались без тепла
Гороскоп на 17 января: вырабатываем уют, укрепляем иммунитет, ждем встреч
В Кузбассе похоронщики сбрасывали обнаженные тела умерших в траншеи
Все, что вы стеснялись спросить о подштанниках. Подробный ликбез от врача
«Превратили в бордель»: «голые» фото моделей в Большом — вводим дресс-код?
Стало известно о состоянии пострадавших от взрыва в Сыктывкаре
Путин пошутил о чертях в метро, которых боялись москвичи
Дети устроили взрыв в столичном Коптево
Мужчину зарезали на глазах у супруги из-за парковочного места в Петербурге
Путин анонсировал международный транспортный форум в Петербурге
Женщина продала жилье инвалиду СВО и включила «схему Долиной»: подробности
Россия и Украина согласились на локальное прекращение огня для одного дела
Путин распорядился ввести в юридическое поле беспилотную технику
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.