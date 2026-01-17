Путин пошутил о чертях в метро, которых боялись москвичи

Президент РФ Владимир Путин пошутил о суевериях москвичей, которые в прошлом веке боялись чертей в метрополитене. Российский президент заверил, что всю нечистую силу непременно изгонят.

Путин посетил электродепо Московского метрополитена «Аминьевское» и осмотрел выставку образцов беспилотных систем. В ходе мероприятия мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что раньше пассажирам разрешали курить в вагонах метро, так как дым отгонял сверхъестественных существ.

Правильно, отгонять надо. Мы отгоним всех, — пошутил президент.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что строительство новой ветки метро до петербургского аэропорта Пулково с возможным продлением до «Экспофорума» возможно только при федеральном софинансировании. Он подчеркнул, что в бюджет города на ближайшие три года заложено 200 млрд рублей на развитие метрополитена.

Также выяснилось, что первый участок Рублево-Архангельской линии метро в Москве запустят в 2026 году. Сергей Собянин на сайте правительства столицы добавил, что это будет самый сложный участок — он пройдет под Москвой-рекой. Градоначальник сообщил, что завершение строительства нового направления столичного метрополитена до района Рублево-Архангельский запланировано на 2027 год.