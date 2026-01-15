Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 20:21

Собянин назвал срок открытия новой линии метро в Москве

Собянин: первый участок Рублево-Архангельской линии метро запустят в 2026 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Первый участок Рублево-Архангельской линии метро в Москве запустят в 2026 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на сайте правительства столицы. Он добавил, что это будет самый сложный участок — он пройдет под Москвой-рекой.

Задача сложная: поезда будут курсировать под крупными водными объектами — Москвой-рекой и Большим Строгинским затоном. В тоннеле запустят мощные вентиляторы, которые помогут обеспечить необходимую циркуляцию воздуха. Таким образом, можно обойтись без возведения вентиляционных шахт, выходящих на поверхность, — заявил он.

Градоначальник сообщил, что завершение строительства нового направления столичного метрополитена до района Рублево-Архангельский запланировано на 2027 год. Что касается первой очереди ветки, соединяющей станции «Деловой центр» и «Бульвар генерала Карбышева», то открытие ожидается в этом году.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что строительство новой ветки метро до петербургского аэропорта Пулково с возможным продлением до «Экспофорума» возможно только при федеральном софинансировании. Он подчеркнул, что в бюджет города на ближайшие три года заложено 200 млрд рублей на развитие метрополитена.

