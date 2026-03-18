На Добропольском направлении российские морские пехотинцы ликвидировали группу украинских военных, которые передвигались по открытой местности, не контролируя воздушную обстановку, рассказал в беседе с РИА Новости военнослужащий морской пехоты, действующей в интересах группировки войск «Центр», с позывным Кабан. Их невнимательность и неопытность стоили им жизни.

Недавно уничтожил четыре человека. Они просто шли расслабленно, не контролируя обстановку. Я облетел их с другого ракурса — со стороны солнца. Меня не было видно и практически не слышно, тем более ветер был, — поделился военнослужащий.

Боец действовал в составе подразделения беспилотных систем отряда «БАРС-22» 55-й гвардейской дивизии. Российские военные продолжают эффективно использовать свои преимущества, наказывая противника за каждую ошибку.

Ранее координатор подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале заявил, что российские войска нанесли бомбовые удары по местам скопления ВСУ на севере Херсона. По его словам, были атакованы позиции в поселке Зеленовка, где украинские войска размещали личный состав. Минобороны России не комментировало эту информацию.