18 марта 2026 в 05:48

«Расслабившаяся» группа военных ВСУ поплатилась в ДНР

Военный Кабан рассказал о ликвидации группы ВСУ на Добропольском направлении

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
На Добропольском направлении российские морские пехотинцы ликвидировали группу украинских военных, которые передвигались по открытой местности, не контролируя воздушную обстановку, рассказал в беседе с РИА Новости военнослужащий морской пехоты, действующей в интересах группировки войск «Центр», с позывным Кабан. Их невнимательность и неопытность стоили им жизни.

Недавно уничтожил четыре человека. Они просто шли расслабленно, не контролируя обстановку. Я облетел их с другого ракурса — со стороны солнца. Меня не было видно и практически не слышно, тем более ветер был, — поделился военнослужащий.

Боец действовал в составе подразделения беспилотных систем отряда «БАРС-22» 55-й гвардейской дивизии. Российские военные продолжают эффективно использовать свои преимущества, наказывая противника за каждую ошибку.

Ранее координатор подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале заявил, что российские войска нанесли бомбовые удары по местам скопления ВСУ на севере Херсона. По его словам, были атакованы позиции в поселке Зеленовка, где украинские войска размещали личный состав. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Биография, личная жизнь, лучшие роли: где сейчас сестры Арнтгольц
Психолог назвала ключевые причины, почему мужчины заводят романы на стороне
В США нашли нарушения при выделении Киеву помощи на миллиарды долларов
Стало известно, во сколько обойдется отделка ванной комнаты в 2026 году
Водителям рассказали, чем опасен дистанционный запуск двигателя
Российские военные спасли 200 жизней в Красноармейске
«Косметологи в ужасе»: названа причина отказаться от домашней чистки лица
ВСУ в панике отводят технику после разгрома: успехи ВС РФ к утру 18 марта
Отоларинголог рассказала, как победить зависимость от капель для носа
В ВРНС призвали к внимательному диалогу с протестантскими общинами
Военэксперт ответил, спасут ли Украину французские системы ПВО SAMP/T
Варшава возмущена из-за «разрешения» украинцам оскорблять президента Польши
Сенатор назвал способ повысить популярность российских курортов
Нутрициолог поставила точку в спорах о лучшем времени для завтрака
Диетолог объяснила, в каком случае можно запивать еду водой
В России долгожданно уменьшились цены на самый ходовой продукт
Атака ВСУ на Краснодар ночью 18 марта: погибшие, разрушения, что известно
Средства ПВО уничтожили несколько дронов над Ленобластью
Появились кадры красного пламени в окне пострадавшей от БПЛА многоэтажки
Дальше
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные
Общество

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные

