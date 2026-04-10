Остров Бали лишился «русских» и «украинских» деревень Костер: на Бали ликвидировали так называемые русские и украинские деревни

Власти индонезийского острова Бали пресекли практику создания этнических анклавов, которые местные жители прозвали «русской» и «украинской» деревнями, сообщил губернатор И Ваян Костер в интервью РИА Новости. По словам главы региона, в последнее время на Бали значительно вырос поток туристов и инвесторов из России и Украины.

Часть из этих путешественников компактно селилась в районе Убуда, что привело к появлению неформальных этнических поселений. Губернатор подчеркнул, что подобная практика противоречит местным культурным нормам и законам Индонезии.

Поэтому я потребовал от главы округа Гианьяр и начальника полиции навести порядок. Не должно быть ни русской деревни, ни украинской деревни. Если они живут здесь — пусть живут упорядочено, в соответствии с законами Индонезии, Бали и местной культуры, — отметил он.

После проведенных проверок и принятия правовых мер, как заявил Костер, такие явления на острове были полностью устранены. Сейчас ни «русской», ни «украинской» деревни на Бали больше не существует.

Ранее правоохранительные органы возбудили еще два уголовных дела по факту масштабного мошенничества со стороны блогера Сергея Домогацкого. Расследование связано с махинациями при строительстве элитных вилл на побережье Бали и в России.