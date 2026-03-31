31 марта 2026 в 11:27

В деле продавца «призрачных вилл» на Бали появились новые детали

Возбуждены новые уголовные дела по факту аферы блогера Домогацкого

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Правоохранительные органы возбудили еще два уголовных дела по факту масштабного мошенничества со стороны блогера Сергея Домогацкого, сообщает РЕН ТВ. Расследование связано с махинациями при строительстве элитных вилл на побережье Бали и в России. По версии следствия, от действий предпринимателя пострадали около 80 человек из разных стран. В распоряжении источника оказался документ, подтверждающий попытку хищения крупной суммы у одной из клиенток.

Неустановленные лица похитили путем обмана денежные средства Нейжмаковой В.В., причинив последней материальный ущерб в размере 10 601 865 рублей, — указано в документа.

В рамках этого скандала внимание правоохранителей привлекла телеведущая Лариса Гузеева — в частности, актрису проверяли на причастность к привлечению инвесторов. Блогер использовал рекламу со звездами шоу-бизнеса, чтобы продавать фактически несуществующие объекты на океанском побережье. В итоге многие вкладчики вместо роскошных резиденций получили лишь недостроенные бетонные каркасы.

До этого певица Лолита Милявская заявила, что не призывала никого покупать виллы на Бали у Домогацкого. По словам исполнительницы, она действительно рассказывала о бизнесе застройщика, но бесплатно и из добрых побуждений, чтобы «поддержать отечественного производителя».

блогеры
дела
виллы
Бали
мошенники
